Пётр Ян отреагировал на вопрос о возможном бое с Конором Макгрегором

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мыслями о возможности проведения боя против бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Даже не знаю, насколько это возможно. Пока я выступаю, думаю, это невозможно. Думаю, Конору самому это не надо. У нас большая разница в весовой категории. Не знаю, где мы можем встретиться», — приводит слова Яна «Советский спорт».

Пётр Ян, ставший чемпионом UFC в 2020-м, вернул себе пояс в 2025 году, победив грузинского бойца Мераба Двалишвили. Сейчас на счету Петра 20 побед и пять поражений.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

