PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Бокс/ММА Новости

Главный тренер сборной России рассказал, сколько медалей команда могла бы взять на ОИ

Главный тренер сборной России рассказал, сколько медалей команда могла бы взять на ОИ
Комментарии

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о перспективах команды и возможных результатах на международной арене.

«Нужно готовиться, ездить. Больше международных стартов. И всё будет нормально. Так вот прямо по медалям не могу, сложно сказать. Нужно собирать хорошую команду, проводить подготовку. Минимум три олимпийских золота нужно было бы брать, если дали бы нам возможность», — сказал Фархутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, с 16 по 20 ноября в городе Большая Нойда (Индия) прошёл финальный, третий этап Кубка мира World Boxing 2025 года с участием 130 спортсменов из 18 стран. Всего было разыграно 20 комплектов наград (по 10 среди мужчин и женщин).

