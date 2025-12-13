Видео: Умар Нурмагомедов покатался на санках с детьми

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов во время отдыха покатался на санках с горки с детьми. Видео было опубликовано на странице Умара Нурмагомедова в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

Следующим соперником Умара станет бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейреду. Их бой состоится на турнире UFC 324, который пройдёт 24 января в Лас-Вегасе.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 321, Умар разделил октагон с американцем Марио Баутистой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Фигейреду свой последний бой провёл в октябре 2025 года, победив Монтела Джексона на турнире UFC Fight Night 261.