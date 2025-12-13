Бетербиев отреагировал на победу Гассиева в поединке с Пулевым

Прославленный российский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал победу Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и завоевание титула регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе.

«Хорошие впечатления от выступления. А какими они ещё могут быть, если есть победа? Да, чуть-чуть повозился, но всё равно красиво закончил бой. Пулев — очень опытный боксёр. Хорошея победа в копилку Мурата Гассиева», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, российский боксёр нокаутировал болгарского ветерана в шестом раунде, что позволило ему вернуться в элиту супертяжёлого дивизиона.