Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев отреагировал на победу Гассиева в поединке с Пулевым

Комментарии

Прославленный российский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал победу Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и завоевание титула регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

«Хорошие впечатления от выступления. А какими они ещё могут быть, если есть победа? Да, чуть-чуть повозился, но всё равно красиво закончил бой. Пулев — очень опытный боксёр. Хорошея победа в копилку Мурата Гассиева», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, российский боксёр нокаутировал болгарского ветерана в шестом раунде, что позволило ему вернуться в элиту супертяжёлого дивизиона.

Долго запрягал, но ярко закончил. Гассиев снёс Пулева и снова стал чемпионом мира!
