Сехудо заявил, что Садулаев может стать трёхкратным олимпийским чемпионом

Бывший чемпион UFC в легчайшем и лёгком весе и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев может завоевать третье олимпийское золото.

«Может ли Садулаев стать трёхкратным олимпийским чемпионом? Да, Садулаев очень хорош. Когда я впервые увидел, как он борется, я подумал: «Этот парень станет величайшим в истории». Но потом он проиграл Ахмеду Тажудинову, своему товарищу по команде. Я видел фотографии. Посмотрим, что из этого выйдет.

Когда ты олимпийский чемпион и у тебя такой склад ума… Если бы он мог проявить терпение, Садулаев стал бы чемпионом мира», — приводит слова Сехудо Red Corner MMA.

