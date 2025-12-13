Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Финалы чемпионата мира — 2025 по боксу: где смотреть, во сколько начало

Финалы ЧМ-2025 по боксу: где смотреть, во сколько начало
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, состоятся финалы чемпионата мира по боксу, в которых примут участие сразу 12 россиян из 13 участвующих в турнире.

Сражения за золотые медали начнутся в 16:00 по московскому времени. Смотреть трансляции каждого соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA.

Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров выйдут в ринг только за золотом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Материалы по теме
Финалы ЧМ-2025: за золото сразятся 12 россиян! Сборная замахнулась на рекорд. LIVE
Live
Финалы ЧМ-2025: за золото сразятся 12 россиян! Сборная замахнулась на рекорд. LIVE
«У нашего бокса есть всё — возможности, залы, деньги». Интервью с главным тренером сборной
Эксклюзив
«У нашего бокса есть всё — возможности, залы, деньги». Интервью с главным тренером сборной
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android