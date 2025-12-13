Расписание поединков российских бойцов в финалах ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, состоятся финалы чемпионата мира по боксу, в которых примут участие сразу 12 россиян из 13 участвующих в турнире.

Сражения за золотые медали начнутся в 16:00 по московскому времени. Смотреть трансляции каждого соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA.

Расписание поединков российских бойцов в финалах ЧМ-2025

48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) – Субхан Мамедов (Азербайджан);

51 кг: Хасанбой Дусматов (Узбекистан) – Баир Батлаев (Россия);

54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) – Сакен Бибосынов (Казахстан);

60 кг: Абдумалик Халоков (Узбекистан) – Всеволод Шумков (Россия);

63,5 кг: Омар Ливаза (Кыргызстан) – Илья Попов (Россия);

67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) – Евгений Кооль (Россия);

71 кг: Сергей Колденков (Россия) – Абылайхан Жусупов (Казахстан);

75 кг: Сабыржан Аккалыков (Казахстан) – Исмаил Муцольгов (Россия);

80 кг: Джавохир Умматалиев (Узбекистан) – Джамбулат Бижамов (Россия);

86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) – Алексей Алфёров (Беларусь);

92 кг: Турабек Хабибулаев (Узбекистан) – Муслим Гаджимагомедов (Россия);

92+ кг: Арман Маханов (Узбекистан) – Давид Суров (Россия).