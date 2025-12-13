Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Расписание поединков российских бойцов в финалах ЧМ-2025 по боксу

Расписание поединков российских бойцов в финалах ЧМ-2025 по боксу
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, состоятся финалы чемпионата мира по боксу, в которых примут участие сразу 12 россиян из 13 участвующих в турнире.

Сражения за золотые медали начнутся в 16:00 по московскому времени. Смотреть трансляции каждого соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA.

Расписание поединков российских бойцов в финалах ЧМ-2025

48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) – Субхан Мамедов (Азербайджан);
51 кг: Хасанбой Дусматов (Узбекистан) – Баир Батлаев (Россия);
54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) – Сакен Бибосынов (Казахстан);
60 кг: Абдумалик Халоков (Узбекистан) – Всеволод Шумков (Россия);
63,5 кг: Омар Ливаза (Кыргызстан) – Илья Попов (Россия);
67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) – Евгений Кооль (Россия);
71 кг: Сергей Колденков (Россия) – Абылайхан Жусупов (Казахстан);
75 кг: Сабыржан Аккалыков (Казахстан) – Исмаил Муцольгов (Россия);
80 кг: Джавохир Умматалиев (Узбекистан) – Джамбулат Бижамов (Россия);
86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) – Алексей Алфёров (Беларусь);
92 кг: Турабек Хабибулаев (Узбекистан) – Муслим Гаджимагомедов (Россия);
92+ кг: Арман Маханов (Узбекистан) – Давид Суров (Россия).

Материалы по теме
Финалы ЧМ-2025: за золото сразятся 12 россиян! Сборная замахнулась на рекорд. LIVE
Live
Финалы ЧМ-2025: за золото сразятся 12 россиян! Сборная замахнулась на рекорд. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android