Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой на Riyadh Season в 2026 году — The Ring

37-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британский боксёр Тайсон Фьюри проведёт поединок с экс-обладателем титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, соотечественником Энтони Джошуа в 2026 году. Об этом сообщает The Ring.

Как информирует источник, бой Фьюри и Джошуа станет главным событием мегатурнира Riyadh Season в 2026 году.

При этом до проведения этого поединка и Фьюри, и Джошуа предстоит провести отдельные поединки в рамках Riyadh Season.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2024 года, Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре уступил судейским решением в реванше с украинцем Александром Усиком.

Джошуа готовится к возвращению на ринг, тогда как Фьюри после поражения от Усика делал заявления о возможном завершении карьеры.