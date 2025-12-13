Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой на Riyadh Season в 2026 году — The Ring

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой на Riyadh Season в 2026 году — The Ring
Комментарии

37-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британский боксёр Тайсон Фьюри проведёт поединок с экс-обладателем титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, соотечественником Энтони Джошуа в 2026 году. Об этом сообщает The Ring.

Как информирует источник, бой Фьюри и Джошуа станет главным событием мегатурнира Riyadh Season в 2026 году.

При этом до проведения этого поединка и Фьюри, и Джошуа предстоит провести отдельные поединки в рамках Riyadh Season.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2024 года, Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре уступил судейским решением в реванше с украинцем Александром Усиком.

Джошуа готовится к возвращению на ринг, тогда как Фьюри после поражения от Усика делал заявления о возможном завершении карьеры.

Материалы по теме
Майк Тайсон призвал Фьюри возобновить карьеру в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android