Умар Кремлёв объявил об очередном повышении призовых для боксёров

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв на конгрессе промоушена объявил о повышении призовых выплат для боксёров-участников чемпионата мира.

«Мы поднимем призовой фонд мужского чемпионата мира с $ 8 до $ 10 млн. Это позволит спортсменам, занявшим четвёртые-пятые места, получать не по $ 10, а по $ 30 тыс.», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, состоятся финалы чемпионата мира по боксу, в которых примут участие сразу 12 россиян из 13 участвующих в турнире.

Ранее Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах.