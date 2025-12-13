Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Умар Кремлёв объявил об очередном повышении призовых для боксёров

Умар Кремлёв объявил об очередном повышении призовых для боксёров
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв на конгрессе промоушена объявил о повышении призовых выплат для боксёров-участников чемпионата мира.

«Мы поднимем призовой фонд мужского чемпионата мира с $ 8 до $ 10 млн. Это позволит спортсменам, занявшим четвёртые-пятые места, получать не по $ 10, а по $ 30 тыс.», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, состоятся финалы чемпионата мира по боксу, в которых примут участие сразу 12 россиян из 13 участвующих в турнире.

Ранее Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах.

