PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

«Наговорил гадостей, не знаю, что он хочет». Пётр Ян ответил на критику от Двалишвили

Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян ответил на критику от бывшего обладателя титула Мераба Двалишвили.

«Саят без моего, так сказать, одобрения ничто не публикует. Он мне скидывает, мы в принципе с ним совместно проговариваем, что ответить, как ответить. Но Саят всегда пытается это сделать наоборот более мягко. Многие моменты он даже не переводит, мне не говорит вот именно в моменте для того, чтобы меня как-то бесить. Я наоборот с ним из-за этого ругаюсь, потому что хочу знать там всё дословно, что и кто говорит.

Ну, Мераб. Чего он ожидал? Он что хотел, чтобы мы с ним после боя там друзьями стали? Он столько наговорил всяких гадостей, я не знаю, что он хочет», — сказал Ян в видео на YouTube-канале «Ушатайка».

