«Иногда не было еды». Мэнни Пакьяо — про свой путь в бокс

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо высказался о сложностях своего пути в профессиональный бокс.

«Мне сложно объяснить, как Мэнни Пакьяо стал тем, как стал. Правда, сложно. Я продавал цветы, бублики, спал на улице. Иногда я ел, а иногда еды не было. Я делал всё, чтобы выжить. Благодаря большой мечте и богу я добился того, что добился. Благодарю IBA за миссию помощи людям», — передаёт слова Пакьяо корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.