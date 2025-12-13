Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event 14 декабря: последний бой Джона Сины в карьере

В ночь на 14 декабря в Вашингтоне, США, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоится шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLII. В рамках этого мероприятия легендарный рестлер Джон Сина проведёт свой последний бой в карьере.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом шоу, который по желанию Джона составлен по принципу противостояния опытных и именитых бойцов с молодыми рестлерами.
Saturday Night's Main Event XLII. Кард шоу:
1. Эй Джей Стайлз и Драгон Ли (командные чемпионы) против Леона Слэйтера и Джевона Эванса (чемпион Х дивизиона TNA).
Фото: wwe.com
2. Сол Рука против Бэйли.
Фото: wwe.com
3. Коди Роудс (неоспоримый чемпион WWE) против Оба Фемы (чемпион NXT).
Фото: wwe.com
4. Джон Сина против Гюнтера.
Фото: wwe.com