PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event XLII 14 декабря — где смотреть, во сколько начало

Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event 14 декабря: последний бой Джона Сины в карьере
Комментарии

В ночь на 14 декабря в Вашингтоне, США, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоится шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLII. В рамках этого мероприятия легендарный рестлер Джон Сина проведёт свой последний бой в карьере.

Трансляция шоу будет доступна на сервисе Peacock. Начало шоу запланировано на 3:00 мск

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом шоу, который по желанию Джона составлен по принципу противостояния опытных и именитых бойцов с молодыми рестлерами.

Saturday Night's Main Event XLII. Кард шоу:

1. Эй Джей Стайлз и Драгон Ли (командные чемпионы) против Леона Слэйтера и Джевона Эванса (чемпион Х дивизиона TNA).

Фото: wwe.com

2. Сол Рука против Бэйли.

Фото: wwe.com

3. Коди Роудс (неоспоримый чемпион WWE) против Оба Фемы (чемпион NXT).

Фото: wwe.com

4. Джон Сина против Гюнтера.

Фото: wwe.com

Новости. Бокс/ММА
Все новости

