Беспутин — о победе Гассиева: Мурат — это человек с двумя аргументами в руках

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин прокомментировал победу Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и завоевание титула регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе.

«Мурат — это человек с двумя аргументами в руках. И периодически он этими аргументами пользуется. И в бою с Пулевым мы это увидели. Увидели, как боксёр с сильным ударом может красиво закончить поединок. Очень рад за Мурата, от всей души поздравляю его и всю Россию. У нас есть чемпион мира в тяжёлом весе. Это по-своему историческое событие», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, российский боксёр нокаутировал болгарского ветерана в шестом раунде, что позволило ему вернуться в элиту супертяжёлого дивизиона.