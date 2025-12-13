Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
19:00 Мск
Беспутин — о победе Гассиева: Мурат — это человек с двумя аргументами в руках

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин прокомментировал победу Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и завоевание титула регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

«Мурат — это человек с двумя аргументами в руках. И периодически он этими аргументами пользуется. И в бою с Пулевым мы это увидели. Увидели, как боксёр с сильным ударом может красиво закончить поединок. Очень рад за Мурата, от всей души поздравляю его и всю Россию. У нас есть чемпион мира в тяжёлом весе. Это по-своему историческое событие», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, российский боксёр нокаутировал болгарского ветерана в шестом раунде, что позволило ему вернуться в элиту супертяжёлого дивизиона.

