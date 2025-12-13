Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков — Ренан Феррейра: ориентировочное время начала боя — 22:45 мск

Вадим Немков — Ренан Феррейра: ориентировочное время начала боя — 22:45 мск
Комментарии

В субботу, 13 декабря, во французском Лионе состоится турнир PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, где в 22:45 мск в главном бою вечера за титул в тяжёлом весе встретятся россиянин Вадим Немков и бразилец Ренан Феррейра. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых интересных событий вечера.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

Немков — один из звёздных учеников легендарного российского атлета Фёдора Емельяненко.

В активе Вадима в смешанных единоборствах 19 побед и два поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету его соперника 13 побед при четырёх поражениях. Три боя с его участием признали несостоявшимися.

Материалы по теме
Вадим Немков — Ренан Феррейра: бразильская Проблема вполне решаема
Вадим Немков — Ренан Феррейра: бразильская Проблема вполне решаема
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android