Вадим Немков — Ренан Феррейра: ориентировочное время начала боя — 22:45 мск

В субботу, 13 декабря, во французском Лионе состоится турнир PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, где в 22:45 мск в главном бою вечера за титул в тяжёлом весе встретятся россиянин Вадим Немков и бразилец Ренан Феррейра. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых интересных событий вечера.

Немков — один из звёздных учеников легендарного российского атлета Фёдора Емельяненко.

В активе Вадима в смешанных единоборствах 19 побед и два поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету его соперника 13 побед при четырёх поражениях. Три боя с его участием признали несостоявшимися.