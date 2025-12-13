Конор Макгрегор женился на Ди Девлин после 17 лет отношений

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор женился на своей девушке Ди Девлин, матери своих четверых детей. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

Бракосочетание состоялось 12 декабря в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини в Ватикане.

Макгрегор и Ди Девлин состояли в отношениях на протяжении 17 лет.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.