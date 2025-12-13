Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Бокс/ММА

Александр Пантожа вернулся к тренировкам спустя шесть дней после перелома руки в бою

Александр Пантожа вернулся к тренировкам спустя шесть дней после перелома руки в бою
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа опубликовал в социальных сетях видеоролик из тренажёрного зала.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Александр Пантожа
Окончено
TKO
Джошуа Ван

Александр с фиксатором на левой руке выполняет упражнения правой с гирей.

Перелом бразилец получил в титульном поединке с представителем Мьянмы Джошуа Ваном на прошедшем в ночь на 7 декабря турнире UFC 323 в Лас-Вегасе, США. Бой продлился несколько секунд и завершился победой Вана. Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

