Александр Пантожа вернулся к тренировкам спустя шесть дней после перелома руки в бою

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа опубликовал в социальных сетях видеоролик из тренажёрного зала.

Александр с фиксатором на левой руке выполняет упражнения правой с гирей.

Перелом бразилец получил в титульном поединке с представителем Мьянмы Джошуа Ваном на прошедшем в ночь на 7 декабря турнире UFC 323 в Лас-Вегасе, США. Бой продлился несколько секунд и завершился победой Вана. Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.