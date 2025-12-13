Скидки
«Большая ошибка — идти за хайпом». Махачев дал совет Зайнукову

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев дал совет дагестанскому новичку организации Магомеду Зайнукову.

«Я уже говорил об этом. Большая ошибка — если ты будешь идти за хайпом. У Магомеда нет большого опыта, чтобы бороться со всей медийностью, узнаваемостью. Это очень тяжело. Если кто-то стремится, чтобы его узнавали, его знали — это большая ошибка, которая в дальнейшем в карьере сыграет с тобой злую шутку. Магомеду надо просто работать. Эта медийка придёт сама по себе.

Если брать мою карьеру, я уже «университет закончил», прошёл эту игру. А Магомед только «в школу пошёл». Ему ещё школу пройти, в университете учиться. У него только карьера начинается, надо просто пахать больше всех. Нас победит тот, кто тренируется больше нас. А больше нас никто не тренируется», — сказал Ислам Махачев в интервью Red Corner MMA.

