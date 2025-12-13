Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев объяснил, почему команда Хабиба больше не делает два больших боя на одном турнире

Махачев объяснил, почему команда Хабиба больше не делает два больших боя на одном турнире
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о совместном участии членов команды Хабиба Нурмагомедова на одном турнире.

«После каждого боя мы вносим некоторые коррективы. Например, в январе мы с Умаром дрались на одном карде. После этого наша команда решила не устраивать два больших боя на одном турнире — один бой проходил непосредственно перед другим.

Когда я был в раздевалке, я наблюдал за боем Умара вместо того, чтобы размяться самому, тем более что это был такой нервный и тяжёлый бой. Хабиб не хочет никаких нововведений, когда дело дойдёт до наших следующих боёв», — приводит слова Махачева Red Corner MMA.

Материалы по теме
«Большая ошибка — идти за хайпом». Махачев дал совет Зайнукову
Материалы по теме
По пути Чимаева. Почему несправедливо критиковать Махачева за скучный бой
По пути Чимаева. Почему несправедливо критиковать Махачева за скучный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android