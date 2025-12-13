Махачев объяснил, почему команда Хабиба больше не делает два больших боя на одном турнире

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о совместном участии членов команды Хабиба Нурмагомедова на одном турнире.

«После каждого боя мы вносим некоторые коррективы. Например, в январе мы с Умаром дрались на одном карде. После этого наша команда решила не устраивать два больших боя на одном турнире — один бой проходил непосредственно перед другим.

Когда я был в раздевалке, я наблюдал за боем Умара вместо того, чтобы размяться самому, тем более что это был такой нервный и тяжёлый бой. Хабиб не хочет никаких нововведений, когда дело дойдёт до наших следующих боёв», — приводит слова Махачева Red Corner MMA.