«Бокс или кикбоксинг — не важно». Хамзат Чимаев поделился видео с тренировки

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, выложил в социальных сетях видеоролик с тренировки.

«Бокс или кикбоксинг — не важно. Решение будет тем же», — подписал Чимаев видео.

В своём последнем поединке Хамзат сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их поединок состоялся на турнире UFC 319 в Чикаго в августе 2025-го. Чимаев победил единогласным решением.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.