Главная Бокс/ММА Новости

«Нейт Диаз — не гангстер». Джон Джонс выразил мнение об американском бойце

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс высказался о 40-летнем бывшем претенденте на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американце Нейте Диазе.

«Нейт Диаз — не гангстер. Нейт Диаз — профессиональный спортсмен. Думаю, он отец. Он тренер. Он лидер. Да, он курит травку и может показать тебе средний палец… Но этот парень совсем не похож на гангстера, и он действительно отличный парень», — сказал Джон Джонс в эфире подкаста MMA Uncensored.

40-летний Нейт Диаз в последний раз выходил в октагон в сентябре 2022 года. На UFC 279 он победил Тони Фергюсона удушающим приёмом в четвёртом раунде.

