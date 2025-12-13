Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпионат мира — 2025 по боксу — Эдмонд Худонян — Субхан Мамедов — результаты боя

Эдмонд Худоян проиграл Субхану Мамедову в финале чемпионата мира — 2025 по боксу
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, проходят финалы чемпионата мира по боксу. В весовой категории до 48 кг 29-летний российский боксёр армянского происхождения Эдмонд Худоян, выступающий в первой наилегчайшей и в наилегчайшей весовых категориях, проиграл по очкам представителю Азербайджана Субхану Мамедову.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 48 кг. Эдмонд Худоян — Субхан Мамедов (W)
13 декабря 2025, суббота. 16:05 МСК
Субхан Мамедов
Окончено
SD
Эдмонд Худоян

Всего в финальную стадию чемпионата мира в 2025 году вышли 12 представителей сборной России. В их числе, помимо Эдмонда Худояна, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров, все перечисленные спортсмены будут сражаться за золото.

Материалы по теме
Финалы ЧМ-2025: за золото сражаются 12 россиян! Начали с трёх поражений. LIVE
Live
Финалы ЧМ-2025: за золото сражаются 12 россиян! Начали с трёх поражений. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android