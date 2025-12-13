Эдмонд Худоян проиграл Субхану Мамедову в финале чемпионата мира — 2025 по боксу

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, проходят финалы чемпионата мира по боксу. В весовой категории до 48 кг 29-летний российский боксёр армянского происхождения Эдмонд Худоян, выступающий в первой наилегчайшей и в наилегчайшей весовых категориях, проиграл по очкам представителю Азербайджана Субхану Мамедову.

Всего в финальную стадию чемпионата мира в 2025 году вышли 12 представителей сборной России. В их числе, помимо Эдмонда Худояна, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров, все перечисленные спортсмены будут сражаться за золото.