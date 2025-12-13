Баир Батлаев проиграл Хасанбою Дусматову в финале чемпионата мира — 2025 по боксу

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, проходят финалы чемпионата мира по боксу. В финале весовой категории до 51 кг встречались россиянин Баир Батлаев и представитель Узбекистана Хасанбой Дусматов. Поединок завершился победой узбекского спортсмена раздельным решением судей.

Всего в финальную стадию чемпионата мира 2025 года вышли 12 представителей сборной России. В их числе также Эдмонд Худоян, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.