PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Баир Батлаев проиграл Хасанбою Дусматову в финале чемпионата мира — 2025 по боксу

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, проходят финалы чемпионата мира по боксу. В финале весовой категории до 51 кг встречались россиянин Баир Батлаев и представитель Узбекистана Хасанбой Дусматов. Поединок завершился победой узбекского спортсмена раздельным решением судей.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 51 кг. Хасанбой Дусматов (W) — Баир Батлаев
13 декабря 2025, суббота. 16:25 МСК
Хасанбой Дусматов
Окончено
SD
Баир Батлаев

Всего в финальную стадию чемпионата мира 2025 года вышли 12 представителей сборной России. В их числе также Эдмонд Худоян, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.

