19-летний ярославец Вячеслав Рогозин выиграл серебряную медаль на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, проходят финалы чемпионата мира по боксу. В весовой категории до 54 кг 19-летний россиянин и уроженец Ярославля Вячеслав Рогозин уступил раздельным решением представителю Казахстана Сакену Бибосынову и завоевал серебряную медаль.

В первом финальном поединке вечера российский боксёр Эдмонд Худоян по очкам проиграл Субхану Мамедову из Азербайджана в весе до 48 кг, а другой россиянин Баир Батлаев раздельным судейским решением уступил представителю Узбекистана Хасанбою Дусматову.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.