Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

19-летний ярославец Вячеслав Рогозин выиграл серебряную медаль на ЧМ-2025 по боксу

19-летний ярославец Вячеслав Рогозин выиграл серебряную медаль на ЧМ-2025 по боксу
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, проходят финалы чемпионата мира по боксу. В весовой категории до 54 кг 19-летний россиянин и уроженец Ярославля Вячеслав Рогозин уступил раздельным решением представителю Казахстана Сакену Бибосынову и завоевал серебряную медаль.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 54 кг. Вячеслав Рогозин — Сакен Бибосынов (W)
13 декабря 2025, суббота. 16:40 МСК
Сакен Бибосынов
Окончено
SD
Вячеслав Рогозин

В первом финальном поединке вечера российский боксёр Эдмонд Худоян по очкам проиграл Субхану Мамедову из Азербайджана в весе до 48 кг, а другой россиянин Баир Батлаев раздельным судейским решением уступил представителю Узбекистана Хасанбою Дусматову.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.

Материалы по теме
Финалы ЧМ-2025: за золото сражаются 12 россиян! Начали с трёх поражений. LIVE
Live
Финалы ЧМ-2025: за золото сражаются 12 россиян! Начали с трёх поражений. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android