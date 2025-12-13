Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Фархутдинов: очень хочу, чтобы Гаджимагомедов стал трёхкратным чемпионом мира

Главный тренер сборной России по боксу на чемпионате мира — 2025 Виктор Фархутдинов высказался о перспективах Муслима Гаджимагомедова завоевать третье золото в рамках турнира.

«Рогозину ещё нужно пахать и пахать. Он молодой, перспективный. Вся команда хорошая. Муслим – капитан, он держит команду. Очень хочу, чтобы Гаджимагомедов стал трёхкратным чемпионом мира. За всю историю советского и российского бокса такого не было», — сказал Фархутдинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В данные минуты в Дубае, ОАЭ, проходят финальные поединки чемпионата мира — 2025, в которых участвуют сразу 12 представителей России.

