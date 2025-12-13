Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Всеволод Шумков выиграл первое золото сборной России на ЧМ-2025 по боксу

Всеволод Шумков выиграл первое золото сборной России на ЧМ-2025 по боксу
Комментарии

Российский боксёр Всеволод Шумков победил представителя Узбекистана Абдумалика Халокова раздельным решением судей по итогам трёх раундов в финале чемпионата мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский атлет выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 кг, золотая награда стала первой для сборной РФ на турнире.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 60 кг. Абдумалик Халоков — Всеволод Шумков (W)
13 декабря 2025, суббота. 17:20 МСК
Всеволод Шумков
Окончено
SD
Абдумалик Халоков

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна и Вячеслава Рогозина стали серебряными призёрами ЧМ-2025.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.

