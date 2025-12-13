Всеволод Шумков выиграл первое золото сборной России на ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр Всеволод Шумков победил представителя Узбекистана Абдумалика Халокова раздельным решением судей по итогам трёх раундов в финале чемпионата мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский атлет выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 кг, золотая награда стала первой для сборной РФ на турнире.

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна и Вячеслава Рогозина стали серебряными призёрами ЧМ-2025.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.