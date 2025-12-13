Главный тренер сборной России: у российского бокса сейчас есть всё

Главный тренер сборной России по боксу на чемпионате мира — 2025 Виктор Фархутдинов позитивно оценил форму и готовность российских боксёров.

«У российского бокса сейчас есть всё. И руководство всегда идёт навстречу, всё предоставляет. У нас есть всё необходимое. Возможности есть, залы есть, деньги есть. Даже в этот раз мы прошли качественную подготовку именно к дубайскому турниру в Сочи и в Кисловодске. Сделали всё на высокогорье и подвели команду в хороших кондициях», — сказал Фархутдинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В данные минуты в Дубае, ОАЭ, проходят финальные поединки чемпионата мира — 2025, в которых участвуют сразу 12 представителей России.