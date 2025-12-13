«Наш бой будет особенным в Москве». Артур Бетербиев — о трилогии с Дмитрием Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев сообщил, что его в данный момент интересует только проведение третьего боя с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Сейчас я больше сосредоточен на трилогии [с Биволом]. Наш бой будет особенно интересным в Москве», — приводит слова Бетербиева журнал The Ring.

Напомним, последний бой Артур провёл 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда его соперником был соотечественник Дмитрий Бивол. Для боксёров это был реванш. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей. Таким образом, Артур впервые потерпел поражение на профессиональном уровне.

Бетербиев начал карьеру в качестве профессионального боксёра в июне 2013 года. В рекорде Артура 21 победа, из которых 20 были одержаны досрочно, и одно поражение.