«Не знаю, как судьи посчитали». Худоян –— о судейском решении в финале ЧМ-2025

Российский боксёр Эдмонд Худоян высказался насчёт судейского решения в его поединке с представителем Азербайджана Субханом Мамедовым за первое место на ЧМ-2025 по боксу, по итогам которого победу отдали последнему.

«Думал, третий раунд забрал. Вера такая была. Ещё такая пауза. Посмотрел на Сан Саныча, он показал палец вверх. Но с разногласиями отдали ему. Ну, ладно. Всё, что ни делается, — всё к лучшему. Не дано мне ещё быть чемпионом мира. Нужно готовиться на следующий чемпионат. Надеюсь, всё будет по нарастающей. Бронза есть, серебро есть. Следующим будет золото. Будем стараться улучшать себя, подойдём сильнее.

Во втором раунде делал всё, что делал. Но маленько прозевал. Это бокс, бывает всякое. Мне сказали: 1:4 – мимо. Я включился в третьем раунде, передней рукой, пошёл вперёд работать. Хорошо получалось, попадал. Не знаю, как судьи посчитали 4:1 в ту сторону. У меня паспорт боксёра с собой. В моменте было видно, что он меня держал уже. Возможно, специально выводил на эти эмоции. Сейчас очень сложно о чём-то говорить после боя. Нужно с холодной головой смотреть», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.