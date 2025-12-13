«Тогда, извините меня, мы не разбираемся в боксе». Худоян — об исходе поединка Рогозина

Российский боксёр, выступающий в категории до 48 кг, Эдмонд Худоян поделился мыслями насчёт исхода поединка в весовой категории до 54 кг своего соотечественника Вячеслава Рогозина с представителем Казахстана Сакеном Бибосыновым, который завершился в пользу последнего раздельным решением судей.

«Смотрел бой Рогозина. Слава боксировал три раунда как Терминатор. А соперник нанёс 20 ударов, и отдали [победу] в ту сторону. Тогда, извините меня, мы не разбираемся в боксе. Может быть, я слишком трепетно отношусь к своей команде. Может быть, у нас глаз замылился. Но мы с таким трудом шли в финал. А сейчас такая ситуация», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.