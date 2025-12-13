Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
«Тогда, извините меня, мы не разбираемся в боксе». Худоян — об исходе поединка Рогозина

Комментарии

Российский боксёр, выступающий в категории до 48 кг, Эдмонд Худоян поделился мыслями насчёт исхода поединка в весовой категории до 54 кг своего соотечественника Вячеслава Рогозина с представителем Казахстана Сакеном Бибосыновым, который завершился в пользу последнего раздельным решением судей.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 54 кг. Вячеслав Рогозин — Сакен Бибосынов (W)
13 декабря 2025, суббота. 16:40 МСК
Сакен Бибосынов
Окончено
SD
Вячеслав Рогозин

«Смотрел бой Рогозина. Слава боксировал три раунда как Терминатор. А соперник нанёс 20 ударов, и отдали [победу] в ту сторону. Тогда, извините меня, мы не разбираемся в боксе. Может быть, я слишком трепетно отношусь к своей команде. Может быть, у нас глаз замылился. Но мы с таким трудом шли в финал. А сейчас такая ситуация», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

