Илья Попов выиграл золотую медаль ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр Илья Попов победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов представителя Киргизии Омара Ливаза в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, Илья выиграл золотую медаль в весовой категории до 63,5 кг.

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна и Вячеслава Рогозина стали серебряными призёрами ЧМ-2025. А первое золото сборной принёс Всеволод Шумков.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.