Шумков прокомментировал победу на чемпионате мира по боксу

Россиянин Всеволод Шумков прокомментировал победу в финальном бою с представителем Узбекистана Абдумаликом Халоковым на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Российский атлет выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 кг.

«Нас теперь больше, потому что я стал чемпионом мира. Спасибо! Рад, что все приехали поддержать. Я первый! А так, спортсмены, особенно боксёры, сдержанные. Счастлив, не описать словами. Не передать словами, очень горд за себя, что перешагнул эту планку. Я был третьим, теперь стал первым. Первый раунд был очень сложный, он техничный соперник, недаром олимпийский чемпион. А после увидел, что он подустал, начал закатывать темп, в этой вязанине он отдал все силы, получилось выиграть», — передаёт слова Шумкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.