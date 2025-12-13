Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Главная Бокс/ММА Новости

Шумков прокомментировал победу на чемпионате мира по боксу

Россиянин Всеволод Шумков прокомментировал победу в финальном бою с представителем Узбекистана Абдумаликом Халоковым на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Российский атлет выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 кг.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 60 кг. Абдумалик Халоков — Всеволод Шумков (W)
13 декабря 2025, суббота. 17:20 МСК
Всеволод Шумков
Окончено
SD
Абдумалик Халоков

«Нас теперь больше, потому что я стал чемпионом мира. Спасибо! Рад, что все приехали поддержать. Я первый! А так, спортсмены, особенно боксёры, сдержанные. Счастлив, не описать словами. Не передать словами, очень горд за себя, что перешагнул эту планку. Я был третьим, теперь стал первым. Первый раунд был очень сложный, он техничный соперник, недаром олимпийский чемпион. А после увидел, что он подустал, начал закатывать темп, в этой вязанине он отдал все силы, получилось выиграть», — передаёт слова Шумкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

