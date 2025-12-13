Чемпион мира Шумков: дальше пойдём за олимпийской медалью

Российский боксёр Всеволод Шумков сообщил, что после победы на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ) планирует завоевать олимпийскую медаль.

«Это только начало большого пути. Путь длиною в жизнь, боксёрский путь. Думаю, дальше мы пойдём за олимпийской медалью. А после уже будет видно», — передаёт слова Шумкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В финале ЧМ-2025 Шумков встретился с представителем Узбекистана Абдумаликом Халоковым. По итогам трёх раундов Всеволод взял верх раздельным решением судей и завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг. Эта награда стала первой для сборной РФ на турнире.