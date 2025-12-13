Сергей Колденков уступил Аблайхану Жусупову и стал серебряным призёром ЧМ-2025

Российский боксёр Сергей Колденков уступил представителю Казахстана Аблайхану Жусупову раздельным решением в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский атлет стал серебряным призёром в весовой категории до 71 кг.

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна, Вячеслава Рогозина и Евгения Кооля стали серебряными призёрами ЧМ-2025. А золотые медали сборной принесли Всеволод Шумков и Илья Попов.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.