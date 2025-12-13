Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
19:00 Мск
Сегодня
Сергей Колденков уступил Аблайхану Жусупову и стал серебряным призёром ЧМ-2025

Комментарии

Российский боксёр Сергей Колденков уступил представителю Казахстана Аблайхану Жусупову раздельным решением в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский атлет стал серебряным призёром в весовой категории до 71 кг.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 71 кг. Сергей Колденков — Аблайхан Жусупов (W)
13 декабря 2025, суббота. 18:20 МСК
Сергей Колденков
Окончено
SD
Аблайхан Жусупов

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна, Вячеслава Рогозина и Евгения Кооля стали серебряными призёрами ЧМ-2025. А золотые медали сборной принесли Всеволод Шумков и Илья Попов.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.

