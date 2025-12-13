Евгений Кооль стал серебряным призёром ЧМ-2025 по боксу

Представитель Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев по итогам трёх раундов победил единогласным решением судей россиянина Евгения Кооля в бою за золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский боксёр стал серебряным призёром ЧМ-2025 в весовой категории до 67 кг.

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна и Вячеслава Рогозина стали серебряными призёрами ЧМ-2025. А золотые медали сборной принесли Всеволод Шумков и Илья Попов.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.