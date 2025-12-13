Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Илья Попов рассказал, что было самым сложным в финале ЧМ-2025 по боксу

Илья Попов рассказал, что было самым сложным в финале ЧМ-2025 по боксу
Комментарии

Российский боксёр Илья Попов рассказал, что было самым сложным в финальном поединке с представителем Киргизии Омаром Ливазом на ЧМ-2025. Россиянин победил единогласным решением судей и выиграл золотую медаль в весовой категории до 63,5 кг.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 63.5 кг. Омар Ливаза — Илья Попов (W)
13 декабря 2025, суббота. 17:40 МСК
Омар Ливаза
Окончено
UD
Илья Попов

«На данный момент это самая значимая и тяжелая медаль в моей карьере. Я чемпион мира, это счастье! Хочу этим насладиться. Слава богу, всё получилось. Мы с командой долго шли к такому результату. В этой золотой медали вклад многих людей, которых благодарю. В финале самым тяжёлым было настроиться на него. Это был мой шестой поединок. Настроиться было сложно и эмоционально, и физически. Но мы всё преодолели. В этом году я женился, у меня прекрасная и любимая жена Юлия. Она поддерживает меня в каждом поединке. Хочу посвятить эту победу семье, моим родным и близким – мама, папа, сестры, жена. В общем, всем моим близким посвящаю эту победу. Благодарю болельщиков за поддержку, она чувствовалась», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

