Илья Попов рассказал, что было самым сложным в финале ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр Илья Попов рассказал, что было самым сложным в финальном поединке с представителем Киргизии Омаром Ливазом на ЧМ-2025. Россиянин победил единогласным решением судей и выиграл золотую медаль в весовой категории до 63,5 кг.

«На данный момент это самая значимая и тяжелая медаль в моей карьере. Я чемпион мира, это счастье! Хочу этим насладиться. Слава богу, всё получилось. Мы с командой долго шли к такому результату. В этой золотой медали вклад многих людей, которых благодарю. В финале самым тяжёлым было настроиться на него. Это был мой шестой поединок. Настроиться было сложно и эмоционально, и физически. Но мы всё преодолели. В этом году я женился, у меня прекрасная и любимая жена Юлия. Она поддерживает меня в каждом поединке. Хочу посвятить эту победу семье, моим родным и близким – мама, папа, сестры, жена. В общем, всем моим близким посвящаю эту победу. Благодарю болельщиков за поддержку, она чувствовалась», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.