Исмаил Муцольгов выиграл золотую медаль на ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр Исмаил Муцольгов по итогам трёх раундов победил единогласным решением судей представителя Казахстана Сабыржана Аккалыкова в финале чемпионата мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский атлет выиграл золотую медаль в весовой категории до 75 кг.

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна, Вячеслава Рогозина, Евгения Кооля и Сергея Колденкова стали серебряными призёрами ЧМ-2025. А золотые медали сборной принесли Всеволод Шумков и Илья Попов.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.