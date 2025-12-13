Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Главная Бокс/ММА Новости

Хоакин Бакли предложил Хамзату Чимаеву пари на $ 50 тыс. на бой с Имавовым

Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли обратился к непобеждённому чемпиону UFC в среднем весе, представляющему ОАЭ, Хамзату Чимаеву пари на $ 50 тыс. на возможный поединок со вторым номером рейтинга UFC в категории до 84 кг французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Смотри, Хамзат, что я готов сделать. Если сможешь провести один раунд на ногах, просто на ногах, не используя борьбу, дам тебе $ 50 тыс. Да, ты всё правильно услышал. И знаешь что? Нассурдин, если сможешь повторить мою ставку, значит, на кону будет уже $ 100 тыс.», — написал Бакли в комментариях под видео, где Чимаев отрабатывает ударную технику.

