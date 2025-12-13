«Дальше будем каждый раз выигрывать». Муцольгов — о победах чеченцев на ЧМ по боксу

Россиянин Исмаил Муцольгов, завоевавший золаотую медаль на ЧМ-2025 в категории до 75 кг, высказался насчёт побед чеченских боксёров на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ)

«Пока что не испытываю никаких эмоций. Чуть отдохну. Пока что даже не осознал этого всего. Слишком уверенная победа? Да. Но в бою чуть-чуть сложно было из-за веса, проблемы были вчера. Из-за этого чуть-чуть не получалось, как хотелось.

Меня награждали два великих чеченских спортсмена (Чимаев и Бетербиев. — Прим. «Чемпионата»). Для меня это было очень важно. Не думал, что они выйдут так вдвоём. У меня эмоции.

У чеченских боксёров долго не получалось становиться чемпионами мира из-за санкций. Но дальше будем каждый раз выигрывать», — передаёт слова Муцольгова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.