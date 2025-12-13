Шарабутдин Атаев выиграл золотую медаль на ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр Шарабутдин Атаев победил представителя Беларуси Алексея Алфёрова в финале чемпионата мира по боксу, который в данный момент проходит в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский атлет выиграл золотую медаль в весовой категории до 86 кг.

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна, Вячеслава Рогозина, Евгения Кооля и Сергея Колденкова стали серебряными призёрами ЧМ-2025. А золотые медали сборной принесли Всеволод Шумков, Илья Попов, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов.

Также сегодня за золото сразятся другие представители России: Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.