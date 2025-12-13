Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бижамов — о золоте ЧМ: прошлые поражения в финалах сегодня помогли

Бижамов — о золоте ЧМ: прошлые поражения в финалах сегодня помогли
Комментарии

Россиянин Джамбулат Бижамов поделился мыслями насчёт завоевания золотой медали на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ) в поединке с представителем Узбекистана Жавохиром Умматалиевым.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 80 кг. Жавохир Умматалиев — Джамбулат Бижамов (W)
13 декабря 2025, суббота. 19:00 МСК
Жавохир Умматалиев
Окончено
UD
Джамбулат Бижамов

«Наконец-то. Эмоций пока нет, только облегчение. Можно спокойно выдохнуть, добился своей цели спустя много лет, конечно же, рад. Безусловно, главная [победа] в моей карьере. Долго к этому шёл и наконец-то сумел осуществить. В моей карьере было много взлётов и падений, на ошибках уже понял, как надо действовать, как настраиваться. Прошлые поражения в финалах, можно сказать, сегодня помогли мне. Победу посвящаю своим родителям, счастлив, что смог их обрадовать. Особенно отца, который с детства ждал от меня этой медали. Первенство мира среди юниоров — это хорошо, но это всё равно не то. Сейчас другой уровень», — передаёт слова Бижамова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
Финалы ЧМ-2025: за золото сразились 12 россиян. Семь побед у наших в копилке! LIVE
Live
Финалы ЧМ-2025: за золото сразились 12 россиян. Семь побед у наших в копилке! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android