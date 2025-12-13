Бижамов — о золоте ЧМ: прошлые поражения в финалах сегодня помогли

Россиянин Джамбулат Бижамов поделился мыслями насчёт завоевания золотой медали на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ) в поединке с представителем Узбекистана Жавохиром Умматалиевым.

«Наконец-то. Эмоций пока нет, только облегчение. Можно спокойно выдохнуть, добился своей цели спустя много лет, конечно же, рад. Безусловно, главная [победа] в моей карьере. Долго к этому шёл и наконец-то сумел осуществить. В моей карьере было много взлётов и падений, на ошибках уже понял, как надо действовать, как настраиваться. Прошлые поражения в финалах, можно сказать, сегодня помогли мне. Победу посвящаю своим родителям, счастлив, что смог их обрадовать. Особенно отца, который с детства ждал от меня этой медали. Первенство мира среди юниоров — это хорошо, но это всё равно не то. Сейчас другой уровень», — передаёт слова Бижамова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.