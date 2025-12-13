Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу, для сборной России — это шестое золото

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов победил представителя Узбекистана Турабека Хабибуллаева в финале чемпионата мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский атлет выиграл золотую медаль в весовой категории до 92 кг.

Ранее представители российской национальной команды в лице Баира Батлаева, Эдмонда Худояна, Вячеслава Рогозина, Евгения Кооля и Сергея Колденкова стали серебряными призёрами ЧМ-2025. А золотые медали сборной принесли Всеволод Шумков, Илья Попов, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов и Шарабутдин Атаев.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой освещает наиболее значимые события и детали.