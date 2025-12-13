Муслим Гаджимагомедов — первый трёхкратный чемпион мира по боксу в истории России

Муслим Гаджимагомедов стал первым трёхкратным чемпионом мира по боксу в истории России после победы в финале ЧМ-2025 над представителем Узбекистана Турабеком Хабибуллаевым. Российский атлет завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг.

Напомним, Муслим также является действующим чемпионом мира по версии WBА в бриджевейте (до 101,6 кг). В профессиональном рекорде спортсмена шесть побед и ни одного поражения. Кроме того, Гаджимагомедов завоевал серебро на Олимпийских играх в 2020 году в Токио.

