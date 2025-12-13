Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Бокс/ММА

Муслим Гаджимагомедов — первый трёхкратный чемпион мира по боксу в истории России

Муслим Гаджимагомедов стал первым трёхкратным чемпионом мира по боксу в истории России после победы в финале ЧМ-2025 над представителем Узбекистана Турабеком Хабибуллаевым. Российский атлет завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 92 кг. Турабек Хабибуллаев — Муслим Гаджимагомедов (W)
13 декабря 2025, суббота. 19:40 МСК
Турабек Хабибуллаев
Окончено
UD
Муслим Гаджимагомедов

Напомним, Муслим также является действующим чемпионом мира по версии WBА в бриджевейте (до 101,6 кг). В профессиональном рекорде спортсмена шесть побед и ни одного поражения. Кроме того, Гаджимагомедов завоевал серебро на Олимпийских играх в 2020 году в Токио.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой освещает наиболее значимые события и детали.

