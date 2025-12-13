Скидки
Бокс/ММА

Давид Суров нокаутировал Армана Маханова и выиграл золото ЧМ-2025

Комментарии

Российский боксёр Давид Суров нокаутировал представителя Узбекистана Армана Маханова в финале чемпионата мира по боксу в Дубае (ОАЭ). Таким образом, российский атлет завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 92 кг.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
Свыше 92 кг. Арман Маханов — Давид Суров (W)
13 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Арман Маханов
Окончено
KO
Давид Суров

Напомним, чемпионат мира проходил под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря. Российские спортсмены на соревнованиях выступили с национальной атрибутикой. Участие в турнире приняли боксёры из более чем 120 стран.

