Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Атаев: два года назад эмоции от победы были ярче, намного ценнее

Атаев: два года назад эмоции от победы были ярче, намного ценнее
Комментарии

Россиянин Шарабутдин Атаев поделился мыслями после завоевания золотой медали на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 86 кг.

«Эмоции положительные, радостные. Сделали работу, можно смело ехать домой. Два года назад эмоции были ярче, потому что первый раз был, намного ценнее. Сейчас я привыкший к этим чувствам, более ожидаемо было. Уже понимаем бокс, примерно знаем соперников. С кем предполагали, с теми и вышли драться. С первого дня знал, что будет такая сетка. И говорил, мне нет разницы, с кем драться. Я выйду и покажу свой бокс. Победу посвящу своей семье, близким. Травма голеностопа, к счастью, не мучила. Сделали качественно операцию», — передаёт слова Атаева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
На две головы сильнее! Как Россия выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу
На две головы сильнее! Как Россия выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android