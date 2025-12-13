Атаев: два года назад эмоции от победы были ярче, намного ценнее

Россиянин Шарабутдин Атаев поделился мыслями после завоевания золотой медали на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 86 кг.

«Эмоции положительные, радостные. Сделали работу, можно смело ехать домой. Два года назад эмоции были ярче, потому что первый раз был, намного ценнее. Сейчас я привыкший к этим чувствам, более ожидаемо было. Уже понимаем бокс, примерно знаем соперников. С кем предполагали, с теми и вышли драться. С первого дня знал, что будет такая сетка. И говорил, мне нет разницы, с кем драться. Я выйду и покажу свой бокс. Победу посвящу своей семье, близким. Травма голеностопа, к счастью, не мучила. Сделали качественно операцию», — передаёт слова Атаева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.