Российские боксёры завоевали семь золотых медалей на ЧМ-2025 в ОАЭ

Сегодня, 13 декабря, в Дубае (ОАЭ) завершился чемпионат мира по боксу, по итогам которого российская сборная стала первой в общекомандном зачёте. Россияне завоевали семь золотых, пять серебряных медалей и одну бронзу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробными результатами выступлений российский национальной команды.

Результаты выступлений российской сборной на ЧМ-2025.

48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) уступил Субхану Мамедову (Азербайджан) и стал серебряным призёром;

51 кг: Хасанбой Дусматов (Узбекистан) победил Баира Батлаева (Россия) и завоевал золото;

54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) уступил Сакену Бибосынову (Казахстан), став серебряным призёром;

57 кг. Андрей Пегливанян (Россия) уступил в полуфинале Оразбеку Асылкулову (Казахстан), став бронзовым призёром;

60 кг: Абдумалик Халоков (Узбекистан) уступил Всеволоду Шумкову (Россия) в поединке за первое место;

63,5 кг: Омар Ливаза (Кыргызстан) уступил Илье Попову (Россия) в поединке за первое место;

67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) победил Евгения Кооля (Россия), завоевав золото;

71 кг: Сергей Колденков (Россия) уступил Абылайхану Жусупову (Казахстан) в поединке за первое место;

75 кг: Сабыржан Аккалыков (Казахстан) уступил Исмаилу Муцольгову (Россия) в поединке за золото;

80 кг: Джавохир Умматалиев (Узбекистан) уступил Джамбулату Бижамову (Россия) в поединке за первое место;

86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) победил Алексея Алфёрова (Беларусь), став чемпионом мира;

92 кг: Турабек Хабибулаев (Узбекистан) уступил Муслиму Гаджимагомедову (Россия) в финале;

92+ кг: Арман Маханов (Узбекистан) уступил нокаутом Давиду Сурову (Россия) в финальном поединке.