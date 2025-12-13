Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Российская сборная по боксу установила исторический рекорд на ЧМ-2025

Российская сборная по боксу установила исторический рекорд по количеству завоёванных золотых медалей на ЧМ — семь (Шумков, Попов, Муцольгов, Бижамов, Атаев, Гаджимагомедов, Суров). Ни одна национальная команда за 51 год существования чемпионатов мира не выигрывала столько золотых медалей в командном зачёте.

Кроме того, на ЧМ-2025 россияне смогли взять пять серебряных медалей (Худоян, Батлаев, Рогозин, Кооль, Колденков) и одну бронзу (Пегливанян).

Напомним, чемпионат мира проходил под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря. Российские спортсмены на соревнованиях выступили с национальной атрибутикой. Участие в турнире приняли боксёры из более чем 120 стран.

