Муслим Гаджимагомедов оценил шансы стать четырёхкратным чемпионом мира

Именитый российский боксёр Муслим Гаджимагомедов оценил шансы стать четырёхкратным чемпионом мира.

«Как звучит Муслим Гаджимагомедов — трёхкратный чемпион мира? Звучит отлично, мне нравится. Мы готовились к этому, хотели выиграть золотую медаль. Осуществил мечту, всё прошло без травм, доволен результатом. Потихоньку осознаю, посмотрим, как дальше будет. Доволен результатом, смог порадовать родню, вписать своё имя в историю как первый трёхкратный чемпион мира. С каждым разом всё сложнее подняться на первую ступень, потому что против тебя все настраиваются, знают. Каждый раз новые соперники, приходится изучать, подстраиваться, поэтому нелегко стать трёхкратным чемпионом мира.

Четырёхкратным? Вполне возможно. Через год будет чемпионат мира IBA. Думаю, он ещё лучше пройдёт», — передаёт слова Гаджимагомедова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

