Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Главный тренер сборной России по боксу подвёл итоги ЧМ-2025

Главный тренер сборной России по боксу подвёл итоги ЧМ-2025
Комментарии

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ). Россияне стали первыми в медальном зачёте.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить нашу команду: весь тренерский состав, всех специалистов, врачей, массажистов, Федерацию бокса России, всех, кто был рядом. Подготовка была длительная, серьёзная. Наверное, я впервые за всю историю российского и советского бокса разрешил тренерскому составу помогать, секундировать, особо в разговоры не лез, только если что-то добавлял. Состав участников был сильнейшим на турнире. Спасибо всей команде, мы сделали большую работу, заняли первое место в командном зачёте. Я подписался за три золота перед турниром. Говорил, лучше взять больше, чем недобрать.

Все достойно выступили, вся команда вышла в финалы и полуфиналы. Капитан команды Муслим Гаджимагомедов — первый трёхкратный чемпион мира за всю историю советского и российского бокса. Большинство ребят были у меня юниорами, всю команду я знал, всех чемпионов. Всегда делаю так — человек завоевал право на чемпионате России, он достоин ехать на чемпионат мира и чемпионат Европы. Только если грубое нарушение или кто-то заболел, мы можем поменять. Все были готовы и достойно защищали честь нашей страны. Очень доволен», — передаёт слова Фархутдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
На две головы сильнее! Как Россия выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу
На две головы сильнее! Как Россия выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android