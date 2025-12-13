Главный тренер сборной России по боксу подвёл итоги ЧМ-2025

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ). Россияне стали первыми в медальном зачёте.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить нашу команду: весь тренерский состав, всех специалистов, врачей, массажистов, Федерацию бокса России, всех, кто был рядом. Подготовка была длительная, серьёзная. Наверное, я впервые за всю историю российского и советского бокса разрешил тренерскому составу помогать, секундировать, особо в разговоры не лез, только если что-то добавлял. Состав участников был сильнейшим на турнире. Спасибо всей команде, мы сделали большую работу, заняли первое место в командном зачёте. Я подписался за три золота перед турниром. Говорил, лучше взять больше, чем недобрать.

Все достойно выступили, вся команда вышла в финалы и полуфиналы. Капитан команды Муслим Гаджимагомедов — первый трёхкратный чемпион мира за всю историю советского и российского бокса. Большинство ребят были у меня юниорами, всю команду я знал, всех чемпионов. Всегда делаю так — человек завоевал право на чемпионате России, он достоин ехать на чемпионат мира и чемпионат Европы. Только если грубое нарушение или кто-то заболел, мы можем поменять. Все были готовы и достойно защищали честь нашей страны. Очень доволен», — передаёт слова Фархутдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.