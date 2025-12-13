Андрей Корешков финишировал поляка Петра Недзельского на турнире Shlemenko FC 12

35-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков победил представителя Польши Петра Недзельского техническим нокаутом во втором раунде на турнире Shlemenko FC 12, который прошёл сегодня, 13 декабря, в Омске.

Корешков в качестве профессионального бойца смешанных единоборств дебютировал в октябре 2010 года, а смарта 2012-го по июль 2023-го выступал под эгидой лиги Bellator. В рекорде Андрея 29 побед, из которых 19 одержаны досрочно, и шесть поражений. Корешков является учеником чемпиона Bellator и самого титулованного российского средневеса Александра Шлеменко.