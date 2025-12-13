Скидки
Бокс/ММА Новости

«Вынесу тебя к чёрту». Бакли снова бросил резкий вызов Рахмонову

«Вынесу тебя к чёрту». Бакли снова бросил резкий вызов Рахмонову
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли снова бросил дерзкий вызов третьему номеру рейтинга UFC в категории до 77 кг, Шавкату Рахмонову, представляющему Казахстан.

«Мне плевать на тот бой с Усманом. Этот парень был вынужден меня удерживать. Никто не хочет драться со мной в стойке. Шавкат, слышал, ты чирикал про «чёрного парня». Я покажу тебе, откуда мы, чёрт возьми, родом. Я вынесу тебя к чёрту… Шавкат, если не подпишешь этот контракт, кто-то другой умрёт. Закопаю всех в UFC.

Чёрный парень идёт! UFC знает, что я уже больше года вызываю Шавката. В 2024 году он однажды обманул смерть… Но от судьбы дважды не уйдёшь. На этот раз конечный пункт уже определён. Пусть Kill Cliff обретёт покой. В 2026 году ещё один солдат будет отправлен на покой, но история на этом не закончится», — написал Бакли на своей странице в социальной сети.

